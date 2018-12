`Confuego`: a Genova la tradizionale cerimonia

Genova - Sabato 22 dicembre si rinnova la tradizione del "Confeugo". A dare il via alla cerimonia il sindaco Marco Bucci e il presidente de "A Compagna", Franco Bampi.



Ecco il programma nel dettaglio:

- alle ore 16 partirà, da Calata Falcone Borsellino al Porto Antico, il corteo con i gruppi storici guidato dall'Abate del Popolo. Percorrerà piazza Caricamento, via Frate Oliverio, Piazza della Raibetta, via San Lorenzo, via Petrarca;



- alle 16,45 arrivo in piazza De Ferrari, dove l'attesa sarà allietata da musiche, danze ed esibizioni di Gruppi Storici;



- alle 17, l'Abate incontrerà il Sindaco offrendogli il tradizionale "Confeugo", che verrà acceso al rintocco del "Campanon de Paxo" (la campana del Palazzo Ducale, collocata sulla Torre Grimaldina);



- alle ore 17,15, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, messaggi augurali di Marco Bucci, sindaco di Genova, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e di Franco Bampi, presidente de "A Compagna" che, in veste di Abate, elencherà, come da tradizione, tutti i problemi insoluti della città, con molte raccomandazioni e l'augurio che ne venga tenuto conto. Maurizio Daccà, console de "A Compagna", interpreterà una "Lettura per Genova".



La "Nuova Scuola Armonia" eseguirà melodie natalizie, segue un ricordo musicale di Paganini e Taraffo e infine un momento di intrattenimento del Gruppo Mademi Quartet e Gian Enrico Cortese con "Il basso genovese e variazioni su Paganini".



Concluderà la cerimonia la Danza Popolare del Gruppo Folcloristico Città di Genova. Presenta il "Cintraco" Marco Pepè.