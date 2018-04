«Cucinare parole. Storie di cibo: il lettore goloso dalla carta al web»

Genova - "Siamo davvero quello che mangiamo?" Se ne parla giovedì 3 maggio alla conferenza - degustazione dal sapore futurista "Cucinare parole" a Villa Sauli di Prà per il ciclo "Il gusto e la ragione" a cura dell'Istituto Nino Bergese.



Artisti, scrittori, editori e giornalisti, provocati da Maurizio Sentieri, docente di Storia dell'Alimentazione e presidente dell'Associazione "Officina Alimentare", condivideranno storie di cibo dalla carta al web in cerca di una verità sul diffuso interesse per le tradizioni alimentari e la cucina fino al paradosso della 'gastromania'. A cibarsi tra le righe insieme ai lettori golosi saranno il performer e poeta Claudio Pozzani, Fabrizio Fazzari (Sagep editori), Sabrina Burlando (Chiave di Lettura), Marco Benvenuto (Zena a Toua).



Con le colorate miscelazioni futuriste "Giostra d'alcol" e "Avanvera", l'insegnante del Bergese Massimo Mandirola sorprenderà il pubblico insieme agli alunni dei "servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" proponendo le polibibite di Filippo Tommaso Marinetti che, negli anni Trenta, cercò di rivoluzionare arte e letteratura ma anche cibi e bevande al credo: "Ogni errore di dosaggio, potrà dar vita ogni volta ad una ricetta diversa".



"Non la gastronomia ma la 'gastromania' e la 'dietomania' sono diventati quasi un fenomeno pop, uno dei tratti distintivi della nostra società e del suo stile di vita, una vera ossessione ma, in un certo senso, anche un autoritratto di quello che siamo oggi. – spiega Maurizio Sentieri - Condividere idee su questo tema aiuterà a capire qualcosa di più su dove stiamo andando e soprattutto su cosa cerchiamo..."