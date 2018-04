`Da profughi a esuli`: il secondo dopoguerra con gli occhi di Petra Di Laghi

Il nodo centrale è l’accoglienza e l’assistenza offerta ai profughi giuliano-dalmati nel secondo dopoguerra

Genova - La tesi magistrale è stata la pietra miliare dalla quale è partita la scrittrice Petra Di Laghi. Un'ispirazione che, nei due anni intercorsi, si è trasformata in una vera e propria "fatica" editoriale.



Da profughi a esuli. L’esodo giuliano-dalmata fra cronaca e memoria, pubblicato dalla casa editrice Edizioni Accademiche Italiane fornisce una panoramica delle vicende storiche che interessarono i territori della Venezia Giulia nel periodo della Seconda guerra mondiale e, in particolare, approfondisce il tema dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Nodo centrale di tutta l’opera è il tema dell’accoglienza e dell’assistenza offerta ai profughi giuliano-dalmati nella società italiana del secondo dopoguerra. Per poter osservare da vicino tali dinamiche viene esposta, come importante parte inedita, l'analisi delle iniziative assistenziali attivate dalla città di Genova nei confronti degli esuli, nel periodo compreso tra il 1945 e il 1955.



Grazie ai dati reperiti dalla ricerca svolta presso l’Archivio di Stato di Genova e presso l’Ufficio territoriale del governo di Genova (sezione Profughi ed equiparati), il libro si configura anche come utile strumento per ricercatori e studenti che volessero approfondire l’argomento dell’accoglienza ai profughi giuliani, con particolare riguardo ai campi profughi della Liguria. Tuttavia, grazie all’approfondita ricostruzione degli eventi storici che interessarono i territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nel secondo dopoguerra, l’opera è principalmente indirizzata anche a un pubblico non informato sul tema dell’esodo giuliano-dalmata e della più complessa vicenda del confine orientale.



Il libro è disponibile online presso i rivenditori Morebooks.shop e Amazon.de ai seguenti link:



Morebooks.shop



Amazon.de



Per poter ricevere qualsiasi informazione al riguardo potete contattare l'autrice all’indirizzo: petra.dilaghi@gmail.com oppure visitare la pagina Facebook del libro.