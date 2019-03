“Dal gesto alla forma – Arte europea ed americana del dopoguerra nella collezione Schulhof”: 80 opere in mostra a Venezia

Di Massimiliano Barbin Bertorelli

Genova - Si è conclusa il 18 marzo us la mostra “Dal gesto alla forma – Arte europea ed americana del dopoguerra nella collezione Schulhof” tenutasi nel Palazzo Venier dei Leoni (galleria Guggenheim) a Venezia.



Un’ottima opportunità per vedere 80 opere, dal 2° dopoguerra fino agli anni ’80, che i coniugi Schulhof, su suggerimento del mercante d’arte J.K.Thannhauser, collezionarono tra gli artisti viventi contemporanei e, come lascito, dal 2012 si sono aggiunte alla collezione Solomon-Guggenheim.



La rassegna é collegata logisticamente alla collezione permanente della stessa galleria che, nella sua mirabile collocazione scenica, accoglie opere pittoriche e scultoree che Peggy Guggenheim, anche su indicazione di Samuel Beckett, raccolse similmente tra gli artisti a lei contemporanei.



Due anniversari, infatti, si sono verificati in questo anno 2019: i 70 anni dall’acquisto del Palazzo Venier dei Leoni e dalla prima mostra (1949) e 40 anni dalla scomparsa della mecenate (1979), su cui, peraltro, è prevista nel prossimo mese di settembre una mostra per celebrare la “dogaressa” ed i 30 anni trascorsi a Venezia.



La rassegna ha coperto, senza pretesa di esaustività né di rigorosa successione, un panorama di opere artistiche di precipuo interesse, dall’espressionismo astratto all’estetica post-cubista, dal minimalismo all’arte concettuale, da Rothko ad Afro Basaldella, da Capogrossi a Calder, da Max Ernst a Brancusi, da Tanguy ad Hirshfield, da Metzinger a Rouault, da Laurencin a Tapies, da Stella a Burri, da Kelly a Fontana, da Hartung a Wahrol, tra gli altri.



Un panorama di segni, di colori e di forme che enucleano sotto certo aspetto gli accadimenti ed i sentimenti di artisti di una parte e dell’altra dell’Atlantico, a partire dalla fine del tragico evento della Seconda Guerra Mondiale.