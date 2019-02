`Dialogo nel Buio` partecipa a M´illumino di meno

Genova - In occasione di M'illumino di Meno 2019, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 Caterpillar, Dialogo nel Buio propone una coinvolgente attività per grandi e piccoli.



Per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 18, si potrà partecipare a "Parole al Buio", un viaggio particolare ed emozionante lungo il percorso sensoriale, grazie al quale il visitatore potrà scoprire le ragioni che portarono all'invenzione dell'alfabeto Braille e svolgere una prova pratica per capire come sia stato strutturato.



Costo 10, comprensivo di ingresso e percorso guidato, bambini gratuiti se accompagnati da un adulto.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del 28 febbraio alla mail info@dialogonelbuio.genova.it