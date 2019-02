`Different Time`, la band i Giardini di Mirò alla Claque

Genova - Prosegue il tour italiano dei Giardini di Mirò, vera a propria leggenda della musica indipendente italiana, per presentare il nuovo disco "Different Times", uscito il 30 novembre per 42 Records.



La band emiliana sarà in concerto domenica 3 marzo a La Claque di Genova (ore 20 – piazza Negri 6. Biglietti: 18 euro. Prevendite: https://goo.gl/FKQidr).



"Different Times" arriva dopo un'attesa lunga per una band dalla discografia sterminata, ma che nonostante gli lp, gli ep, le colonne sonore e le sonorizzazioni di film muti, non presentava un lavoro di inediti dal lontano 2012, con "Good Luck".