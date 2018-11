`Domenica che storia`, al Foyer del Teatro della Corte

Genova - Prende il via domenica 4 novembre una nuova iniziativa del Teatro Nazionale di Genova dedicata alle famiglie con bambini. Domenica che storia! è una rassegna di incontri-spettacolo curati da esperti capaci di coniugare la divulgazione al divertimento, unendo gioco e racconto. I quattro appuntamenti in programma, che si svolgono tutte le domeniche di novembre alle ore 10 nel Foyer del Teatro della Corte, spaziano dalla scrittura creativa alla matematica, dalla fisica alla storia.



Scrittore e illustratore, Premio Andersen nel 2011, Andrea Valente, presenza abituale di iniziative come il Festivaletteratura di Mantova, coltiva da sempre l’obiettivo di “raccontare ai piccoli il mondo dei grandi e ai grandi il mondo dei piccoli”. Questa prima domenica di novembre propone Fabula in lupus, un allegro viaggio tra le favole antiche e moderne. Raccontando le diverse fiabe, Valente mette in luce i trucchi e i meccanismi della narrazione, finché i bambini stessi arrivano a comporre una nuova favola, giocando con gli elementi messi in campo dal narratore.



Domenica 11 novembre con Le magie della scienza sarà invece la volta di Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico, che farà insieme ai bambini dei veri e propri esperimenti: piccole esplosioni, fiamme, schiume a forma di serpente, quanto è magica e stupefacente la scienza?



Il terzo appuntamento il 18 novembre avrà per protagonista uno dei più importanti medievalisti italiani, Amedeo Feniello. Lo storico ci racconterà L’avvento dei numeri, ovvero l’affascinante viaggio compiuto dai numeri per arrivare in Europa dall’Oriente grazie a Leonardo Fibonacci.



Chiude la rassegna un pluripremiato autore per ragazzi, Luigi Dal Cin, che domenica 25 novembre presenta Piccoli voti di scuola, piccoli trucchi per difendersi. Non sai come prepararti per la verifica di matematica? Sei una catastrofe in italiano ma da grande vuoi fare lo scrittore? Ti hanno rubato la bici o arrivi sempre in ritardo a scuola? Il nostro simpatico scrittore è pronto a offrire ai bambini le soluzioni più inaspettate.