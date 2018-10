“Domenica che storia!”, quattro appuntamenti dedicati alle famiglie per imparare giocando

Genova - Da domenica 4 novembre (ore 10) inizia Domenica che storia!, un nuovo progetto a cura del Teatro Nazionale di Genova dedicato alle famiglie e articolato in quattro incontri - spettacolo in compagnia di esperti che animano il foyer del Teatro della Corte, unendo la didattica alla leggerezza, il racconto al gioco. Dalla scienza alla musica, dal disegno alla matematica, dalla chimica alla grammatica, ogni incontro è un'occasione unica per apprendere tante cose divertendosi e per gustare una merenda servita in chiusura di ogni appuntamento.



Ecco i dettagli delle quattro date:

Domenica 4 novembre - Fabula in lupus. Un allegro viaggio di favola in favola, sino a crearne una nuova. Con lo scrittore e illustratore Andrea Valente.



Domenica 11 novembre - La magia della scienza. Esperimenti di chimica e fisica che sembrano trucchi magici. Con Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico.



Domenica 18 novembre - L'avvento dei numeri. Come i numeri sono arrivati in Europa dall'Oriente grazie a Leonardo Fibonacci. Con Amedeo Feniello, storico del Medioevo.



Domenica 25 novembre - Piccoli voti di scuola, piccoli trucchi per difendersi. Soluzioni originali per problemi comuni a tutti gli scolari. Con lo scrittore Luigi Dal Cin.



Ingresso comprensivo di colazione: bambini (fino a 14 anni) € 3, adulti € 5, in vendita presso le biglietterie del teatro.