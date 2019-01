`Enrico IV` dal 15 gennaio al Teatro Modena

Genova - Martedì 15 gennaio (ore 20.30) debutta al Teatro Gustavo Modena Enrico IV, di Luigi Pirandello, con l’adattamento, la regia e l’interpretazione di un fuoriclasse del teatro come Carlo Cecchi.

Considerato insieme a “Sei personaggi in cerca d’autore”, il capolavoro teatrale del premio nobel siciliano, Enrico IV è una tragedia del contrasto tra forma e vita, verità e rappresentazione: una sorta di manifesto teatrale, attraversato da una sottile ironia, sul significato e sulle manifestazioni della follia e sul tema, tipicamente pirandelliano, del legame fra attore e personaggio, realtà e finzione.



Durante una sfilata in costume, un giovane gentiluomo cade da cavallo e, in seguito all’incidente, rimane mentalmente imprigionato nel personaggio di Enrico IV, Imperatore di Franconia di cui indossava il costume. Molti anni dopo, riacquistata la ragione, comprende che parenti ed amici lo hanno assecondato, creando per lui un pietoso mondo pieno di menzogne. Sicché è costretto a prendere una decisione cruciale: meglio rivelare la propria guarigione e smascherare quella realtà ovattata e posticcia, oppure immedesimarsi ancor di più nella propria “pazzia” per non dover fare i conti con la dolorosa realtà?



Scritto nel 1921 per Ruggero Ruggeri, star teatrale dell’epoca e rappresentato per la prima volta l’anno seguente a Milano, Enrico IV è diventato nel corso degli anni, un cavallo di battaglia per molti grandi attori italiani e stranieri. Dopo i suoi memorabili allestimenti di “L’uomo la bestia e la virtù” (1976) e di “Sei personaggi in cerca d’autore” (2001), Carlo Cecchi, nel portare in scena questa opera angolare del teatro internazionale afferma: «Ho usato la follia e la recita della follia di Enrico IV per parlare del teatro. Il vero tema dello spettacolo è il teatro nel teatro e il teatro del teatro».



Enrico IV debutta il 15 gennaio (ore 20.30) e rimane in scena al Teatro Modena fino a sabato 19 gennaio. Lo spettacolo è in scena dal martedì al sabato alle ore 20.30, giovedì alle 19.30.

Per ulteriori informazioni: www.teatronazionalegenova.it