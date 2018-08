`EraOra & Women` in concerto sul Palco Mare Festival

Genova - Dall'arena del mare del porto antico Palco sul Mare Festival approda per la prima volta nella suggestiva cornice dell'arena degli artisti di Pegli. Un appuntamento musicale d'eccezione sabato 4 agosto alle 21:30 con gli EraOra & Women in "Note in Rosa". Un concerto capace di spaziare dal pop al rock in un vero fiume in piena di emozioni.



Una scelta ben precisa quella di Palco sul Mare Festival, valorizzare ed esaltare le eccellenze artistiche liguri. Un revival coinvolgente, accompagnato dall'abile maestria della band e dall'intensità delle voci femminili.



Note in Rosa è un progetto nato dall’entusiasmo per la musica, dall’alchimia di gioia e ricerca, dal virtuosismo della musica colta e il coinvolgimento di nuove realtà musicali quelle autentiche, vere, coinvolgenti ad opera degli ERAORA.



Band poliedrica composta da quattro elementi – Dede Dell'Amico alla batteria, Steve Vawamas al basso, Maurizio Antognoli alle tastiere e Luca Borriello alle chitarre, che con i loro accordi e il loro sound accompagneranno quattro splendide interpreti d'eccezione: Ersilia D'Addamio, Micaela Gregorini, Serenella Di Pietro Paolo & Nkem Favour Nwabisi. Un viaggio nella storia della musica per rivivere le atmosfere dei brani più intensi di artiste italiane ed internazionali del calibro di Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Patty Pravo, Matia Bazar rivisitati e reinterpretati per l'occasione dal quartetto in “rosa”.



Un lavoro che condensa anni di esperienze musicali che si concretizzano in uno spettacolo, un concerto per ripercorrere la storia delle più celebri voci femminili italiane ed internazionali.