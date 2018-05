`Esploriamo il Museo`, al Museo della Ligustica

Genova - Sabato dalle 16.00 alle 18.00, al Museo dell'Accademia Ligustica si terrà il terzo e ultimo incontro dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Esploriamo il Museo! è un ciclo di eventi pensato per offrire ai più piccoli gli strumenti principali per capire le opere d'arte e interpretarle divertendosi.



Nel prossimo appuntamento dal titolo Il Gioco dell'Acca, Stefania e Ilaria, storiche dell'arte, e Galia, grafica per l'infanzia, tutte con esperienza in campo didattico, accoglieranno i bambini in museo con un divertente gioco dell'oca "rivisitato" in chiave artistica e museale. La donazione minima per il singolo incontro, devoluta per le attività di valorizzazione del Museo, è di 6€. Per info e prenotazioni: info@amiciaccademia.com.



Continua il lavoro promosso dai volontari dell'Associazione, ad oggi 48, che consentono l'apertura del Museo e della Biblioteca e la catalogazione ragionata del materiale librario. L'ideazione, la progettazione e la realizzazione delle attività all'interno del Museo è portata avanti dagli Amici dell'Accademia Ligustica Onlus, Associazione che vive del supporto di privati, delle aziende e delle fondazioni che credono nella sopravvivenza e nello sviluppo del Museo dell'Accademia Ligustica, la collezione pubblica più antica della città di Genova.