`Estate in dicembre`, fino al 15 giugno alla Sala Mercato

Genova - Dopo il Canada di Bashir Lazhar (in scena ancora sino all’8 giugno alla Piccola Corte), la ventiquattresima edizione della Rassegna di Drammaturgia Contemporanea, promossa dal Teatro Nazionale di Genova, ci porta in Spagna con Estate in dicembre di Carolina África Martín Pajares, in scena alla Sala Mercato da mercoledì 5 a sabato 15 giugno.



Attrice, regista, giornalista, la versatile autrice madrilena si è affermata come drammaturga proprio con questo testo che nel 2012 le è valso il prestigioso Premio Calderón de la Barca.

Estate in dicembre, è una storia corale, tutta al femminile. Dirette da Andrea Collavino, le cinque attrici in scena - Fiammetta Bellone, Elsa Bossi, Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti, Alice Giroldini – rappresentano generazioni diverse all’interno della stessa famiglia. Sono madri, figlie, nonne, alle prese con l’amore e la morte, il lavoro e gli affetti, il dolore e i sogni. Tante storie apparentemente semplici, minimali, ora crudeli ora impastate di tenerezza, un ritratto familiare di commovente sensibilità. Accomunate solo dalla ricerca incessante di quella cosa così incerta chiamata felicità, le cinque donne cercano disperatamente di separarsi ma restano prigioniere di un groviglio di sentimenti: una saga matriarcale che ci fa pensare a Pedro Almodovar per quel suo clima da Donne sull’orlo di una crisi di nervi.



Estate in dicembre sarà in scena fino al 15 giugno alla Sala Mercato alle ore 20.30, il giovedì alle ore 19.30, domenica e lunedì riposo. Biglietti € 6, abbonamento all’intera Rassegna €15.