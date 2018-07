“Estate in Villa”, nel weekend `O dön Giovanni da valpoñçeïvia` e il tiro con la balestra

Genova - Continuano, a Busalla, gli appuntamenti di “Estate in Villa”, il calendario di iniziative estive a Villa Borzino a cura della Pro Loco.



Sabato 7 luglio alle 21,30 la compagnia dialettale di Sant'Olcese “Gli Amici di Enzo” presenta “O dön Giovanni da valpoñçeïvia”, commedia genovese in tre atti di Gianni Pompeo, per la regia di Stefano Mattina (biglietto unico 5 euro): Camillo, scapolo impenitente, è circondato da donne che si contendono i suoi favori, ma la gestione di tante relazioni finisce col cacciarlo continuamente nei pasticci. Per sua fortuna, a sistemare le cose per il meglio ci penserà Ernesto, l'amico fidato.



Domenica 8 luglio, Villa Borzino ospiterà invece una prova del campionato italiano Figest (Federazione italiana giochi e sport tradizionali) di tiro con la balestra, organizzata dal Gruppo storico San Giorgio con la partecipazione del Gruppo storico dei Fieschi. La manifestazione è di livello nazionale, con gruppi storici in arrivo da Orvieto, Lucca e La Spezia. Il programma prevede l'apertura delle iscrizioni alle 9,30; alle 10 l'inizio della sessione mattutina di gare; alle 13 il pranzo in villa (completo di antipasto, trofie al pesto, grigliata, dolce, bevande); alle 15,30 le gare pomeridiane; alle 17 la premiazione.