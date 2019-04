`Fai Shopping e vinci un Weekend di Lusso`, 6 i vincitori da Genova

Genova - Lo scorso 14 marzo si è tenuta l’estrazione dei vincitori del concorso “Fai Shopping e vinci un Weekend di Lusso”, organizzato da Brugnato 5Terre Outlet Village in collaborazione con Nero Hotels. L’iniziativa ha messo in palio, dal 17 novembre 2018 allo scorso 27 gennaio, 20 voucher per un fantastico fine settimana in una delle 29 strutture gestite dal gruppo specializzato in hotellerie di lusso. Tra i vincitori si segnalano 6 provenienti dalla provincia di La Spezia, 6 da quella di Genova e 3 dalla provincia di Massa Carrara.



Oltre 31.000 clienti dell’Outlet Village hanno partecipato al concorso, grazie ad una spesa minima di 50 euro. Numeri questi che testimoniano il successo dell’iniziativa frutto della collaborazione con Nero Hotels. Il concorso appena concluso fa parte di un ampio programma che mira a rendere ancora più unica e ricca la shopping experience proposta da Brugnato 5Terre Outlet Village, che si appresta, il prossimo 14 aprile, a festeggiare il suo quinto compleanno.