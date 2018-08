`Fantasie, Suonate e Capricci: la musica per chitarra nel XIX secolo` al Castello D´Albertis

Genova - Domenica 26 agosto, alle ore 17.30, torna 6 Corde al Castello, la rassegna che celebra il legame storico esistente tra la città e la chitarra, in un luogo intriso di genovesità e bellezza come Castello D'Albertis.



Il concerto odierno, dal titolo Fantasie, Suonate e Capricci: la musica per chitarra nel XIX secolo, sarà tenuto da Jacopo Figini, che eseguirà i seguenti brani:

Lorenzo da Milano (1497- 1543) Fantasia

John Dowland (1563 – 1626) Fantasia

Luigi Legnani (1790 – 1877) Quattro Capricci Op. 60: 2, 7, 15, 29

Niccolò Paganini (1782 - 1840) Tre sonate M.S. 84 n.21, 35, 33

Dionisio Aguado (1784 – 1849) Andante e Rondò Op.2 n.2 in La minore

Fernando Sor (1778 – 1839) Andante Op.6 n.12

Andante Allegro Op.6 n.9

Johann Kaspar Mertz (1806 – 1856) Dai Bardenklange Op. 13 - An Malvina

Francisco Tarrega (1852 - 1909) Recuerdos de la Alhambra



Info e prenotazioni: 0102723820



Costo: Ingresso € 10, incluso biglietto di ingresso al museo.