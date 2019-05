`Fifty years of Azzurro`, Paolo Conte al Carlo Felice per la Fondazione Airc

Disponibili da oggi su vivaticket.it i biglietti della serata di musica

Genova - Lunedì 4 novembre Paolo Conte torna a Genova, nella suggestiva cornice del Teatro Carlo Felice, per una serata di musica e impegno dove l’artista, accompagnato da un’orchestra, guiderà il suo pubblico in un viaggio a ritroso nei grandi classici di una carriera lunga più di cinquant’anni. ‘FIFTY YEARS of AZZURRO’ è uno spettacolo speciale a favore di Fondazione AIRC - Comitato Liguria per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici.



Il concerto di Paolo Conte per AIRC rinnova l’alleanza tra musica e ricerca oncologica per una serata di grande impegno collettivo con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai ricercatori impegnati in progetti di ricerca d’avanguardia per la cura dei tumori pediatrici. Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini (0-14 anni) e 800 adolescenti (15-18 anni). Grazie ai progressi della ricerca, circa l'82% dei bambini e l'86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi, ma servono terapie sempre più specifiche ed efficaci per le forme più rare e aggressive*.

I biglietti della serata per Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro di ‘FIFTY YEARS of AZZURRO’ – lunedì 4 novembre, Teatro Carlo Felice di Genova - sono disponibili da oggi a partire da 42 euro attraverso la biglietteria del Teatro Carlo Felice e online su vivaticket.it e happyticket.it.