`FRAGILE - handle with care`, alla Commenda di Prè

Genova - Venerdì 6 Luglio alle ore 18.00 inaugura la III Edizione della Collettiva d'arte contemporanea "FRAGILE - handle with care" a cura di Benedetta Spagnuolo al Museoteatro della Commenda di Prè di Genova.



La prestigiosa location medioevale accoglie 36 artisti da tutta Italia che si confrontano sul tema della fragilità, con opere di fotografia, pittura, installazione, grafica e video. Insieme al Curatore partecipa: Maurizio Daccà, Consigliere Mu.MA. Per il vernissage: video di Jessica Iapino, Chiara Scarfò, Davies Zambotti.



Artisti in mostra: Pinuccia Alì, Tiziano Bonanni, Patrizia Bonardi, Giusy Burdi, Lorella Cerquetti, Anna Compagnone, Roberta Conti, Alessandro Cosentino, Nicoletta Cossa, Sergio D'Antonio, Arcangela Di Fede, Ilaria Finetti, Luca Giacobbe, Gilda & Bodha, Daniela Giuliani, Chiara Guidotto, Massimiliano Manenti, Cristina Mantisi, Angela Martinelli, Stefania Milazzo, Valerio Murri, Federico Pisciotta, Valentina Porcelli, Viviana Rasulo, Mariella Relini, Dorian Rex, Susi Ricauda Aimonino, Federica Rossi, Emilia Ruggiero, Umberto Salmeri, Daniela Sandroni, Rosetta Tronconi, Lara Viani

Mostra organizzata da Artisti Italiani - arti visive e promozione, in collaborazione con Mu.MA, Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione e Cooperativa Solidarietà e lavoro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti all'inaugurazione, visitabile fino al 20 Luglio 2018.



L'organizzazione "Artisti Italiani - arti visive e promozione" ama da sempre il confronto con spazi suggestivi e interessanti; pur essendo amanti del "white cube", del contenitore asettico che evidenzi l'opera con neutralità, quando realizziamo eventi collettivi con tematiche particolari preferiamo lasciarci suggestionare dalla forza innata e dal carattere delle location che crediamo possano essere un valore aggiunto per l'intero progetto. In questo caso abbiamo scelto la Commenda di Prè, non solo per il contrasto che si crea tra le stanze medioevali di questo complesso e le opere contemporanee, ma anche per gli stimolanti cortocircuiti tra le energie emanate da questi ambienti, con la loro storia e tracce ben delineate, e le opere di artisti che non possono non assorbire e "nutrirsi", convivendo con un indubbio arricchimento emotivo ed etico.