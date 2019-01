`Genova 14 agosto 2018`, mostra del pittore Nino Bernocco a Tursi

Genova - Domani alle 17 nell’atrio di Palazzo Tursi, sarà inaugurata la mostra GENOVA 14 agosto 2018 che presenta al pubblico le opere del pittore Nino Bernocco.



L’artista genovese fissa, in un racconto espresso nei suoi oli su tela, i sentimenti provati nel momento drammatico della caduta di ponte Morandi, traendo ispirazione dalle immagini e dagli articoli pubblicati sui media.



Al vernissage saranno presenti, con l’artista, la consigliera comunale Marta Brusoni, in rappresentanza del Comune di Genova, lo scrittore Silvio Ferrari, il musicista e pittore Nevio Zanardi, che ha composto, per l’occasione, una melodia le cui note accompagneranno l’evento.

La mostra, già ospitata dal 15 al 29 ottobre 2018 nel Centro Civico Buranello nel quartiere di Sampierdarena, resterà allestita dal 10 al 24 gennaio 2019 nell’atrio di Palazzo Tursi in via Garibaldi 9.