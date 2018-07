`Genova Galattica`: proposta estiva tra Acquario e Galata

Genova - Per festeggiare le novità del Galata Museo del Mare e visitare il mondo marino dell’Acquario di Genova, non c’è niente di meglio che un city break a Genova da vivere in famiglia.



È questa la proposta estiva Genova Galattica di C-Way, il tour operator dell’edutainment, che prevede 2 giorni a Genova (1 notte in hotel con prima colazione) con bambini fino a 12 anni gratuiti: il primo giorno, visita libera del Galata Museo del Mare e tempo a disposizione per approfondire la conoscenza della città; il secondo giorno, dopo la prima colazione, giornata a disposizione per visitare l’Acquario di Genova.



Il Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo presenta una hall completamente rinnovata con un faro – fanale di 10 metri e quattro barche storiche tra le quali un vero reperto: una barca da palombari del secondo dopoguerra, sotto la quale, in una grande vetrina-diorama, sono rappresentati due palombari intenti alla demolizione, con le attrezzature originali dell’epoca.