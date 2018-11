`Genova per i tuoi occhi`, domani al Carlo Felice

Genova - Pivio & Aldo De Scalzi saranno fra i musicisti coinvolti nel concerto di beneficenza che si terrà lunedì 12 novembre 2018 al Teatro Carlo Felice di Genova (ore 20.30): "Genova per i tuoi occhi". In questa occasione la Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS e il mondo dello spettacolo ligure si mobiliteranno per l'oftalmologia e per il crollo del ponte Morandi.



A tre anni dalla precedente edizione, questo spettacolo vuole continuare ad essere un'occasione di intrattenimento e svago, ma anche un momento di riflessione e consapevolezza sull'importanza della progettualità di ricerca clinica, della prevenzione e della riabilitazione della disabilità visiva nel migliorare la qualità di vita di chi è colpito da malattie oculari.



Genova per i tuoi occhi vive con la Città e quest'anno, alla sua seconda edizione, mette il ricavato dell'evento a disposizione del Sindaco di Genova, a favore delle persone colpite dal crollo del viadotto sul Polcevera.



Questi sono gli artisti confermati: Antonella Ruggiero, Andrea Bacchetti, Enrique Balbontin, Pivio & Aldo De Scalzi (con Armanda De Scalzi, Matteo Merli e Roberto Tiranti); Margherita Zanin, Oscar Prudente, Franco Fasano, Oliviero Malaspina. La squadra diGenova; "Polifonia Trallalero" diretta da Claudio Valente; Paolo Frola; Michele; I Trilli; Massimo Morini dei Buio Pesto; Franca Lai; Sergio Alemanno, Franchino Piccolo (con Alberto Acosta), Conduce: Luisella Berrino. Direzione artistica: Franco Fasano.