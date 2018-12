`Giorgino e la Stella Cometa`, al Sipario Strappato di Arenzano

Genova - Domenica 23 dicembre alle ore 17, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165), per la rassegna domenicale dedicata ai bambini, va in scena "Giorgino e la Stella Cometa" di Fiorella Colombo e Lazzaro Calcagno. La regia è affidata a Lazzaro Calcagno, che è anche direttore artistico del teatro arenzanese. Sul palco, Fiorella Colombo e Sara Damonte.



Si tratta della storia del il topolino Giorgino, che viene scelto per il compito più grande: seguire la stella cometa e andare ad avvisare tutti gli animali della foresta. Ma la mamma gli ha sempre detto di non dare confidenza a nessuno, di non accettare pezzetti di formaggio dagli sconosciuti, di non disturbare gli animali più grossi di lui. Giorgino ha anche molta paura: nel bosco da solo? Come fare?

Eppure il suo angelo custode gli ha parlato chiaro: devono seguirla tutti! Riuscirà Giorgino in questa impresa più grande di lui?



Una storia magica, come magico è il Natale, basata sulla fiducia nell'altro e sul credere in se stessi.



Ingresso unico 6 euro.