`Giua, piovesse così sempre`, domani al Teatro della Tosse

Genova - Domani alle 21.30 "GIUA - PIOVESSE SEMPRE COSI’ TOUR". Un concerto in cui potrete gustare le diverse sonorità del suo nuovo disco, in cui la cantautrice prova ad accorciare la distanza che separa Genova, la sua città, dal Sudamerica e i suoi oceani, terra dove è nato suo padre, culla di quella musica che fin da quando era bambina le è entrata dentro per poi mischiarsi a quella dei cantautori, al jazz, al rock e alla musica popolare.



Arrangiato da Paolo Silvestri, con cui Giua ha lavorato in questi anni nello spettacolo Quello che non ho con Neri Marcorè, il disco e il live mette al centro l'intreccio delle voci e delle chitarre assieme ai due chitarristi Pietro Guarracino e Vieri Sturlini: chitarre elettriche e acustiche, a cui si aggiungono la batteria di Rodolfo Cervetto e il basso di Pietro Martinelli.



Tanti gli ospiti che hanno impreziosito le canzoni e che saranno presenti in questa prima data genovese: Carla Signoris, Zibba, Boris Vecchio, Lisa Galantini.



Con Giua (chitarra acustica, classica, voce) si esibiranno Rodolfo Cervetto (batteria); Pietro Guarracino (chitarra acustica, elettrica, voce); Pietro Martienelli (basso e contrabbasso); Vieri Sturlini (chitarra acustica e voce).



Prezzo intero 15,00 € - Prezzo ridotto 13,00 €