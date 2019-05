`Gizmark`, la mostra mercato dedicata all´elettronica

Genova - Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 alla Fiera di Genova (Padiglione B Inferiore, Piazzale Kennedy 1) torna l'edizione primaverile di Gizmark 4.2, la più importante fiera dell'elettronica organizzata da Studio Fulcro dedicata agli appassionati e ai professionisti del settore.



Giunta alla 26° edizione primaverile, la manifestazione porta a Genova tutto il meglio dell’hi-tech e del mercato informatico, con eventi, dimostrazioni e test aperti sulle ultime novità del comparto. «Gizmark è una manifestazione tutta genovese, nata negli anni 80 come fiera per tecnici e radiotecnici – spiega l’organizzatore Enzo Berti – In quegli anni il mercato era molto diverso, non esistevano le piattaforme online di vendita e di confronto. La nostra manifestazione era l’unica occasione per aggiornarsi sulle novità del settore e per riunire in un’unica location tanti appassionati, con possibilità di dialogo, scambio e dimostrazioni dirette. Oggi, dopo oltre vent’anni e dopo i vari cambiamenti che ha attraversato il nostro mercato, Gizmark ha ampliato il suo pubblico ed è capace di riunire non solo gli appassionati e professionisti del settore, ma anche le famiglie, grazie alla forte valenza di intrattenimento che offre».



Mercato tecnologico, stand di attrezzature informatiche, elettronica, oggettistica per smartphone, ma anche droni e mobilità sostenibile. Sono queste le ultime due novità che da un paio di edizioni caratterizzano Gizmark. Accanto alla parte centrale con gli stand commerciali, ci sarà infatti uno spazio dedicato alla voliera dei droni, un vero e proprio “paese dei balocchi” per grandi e piccini, dove piloti professionisti saranno alle prese con gare di droni e dimostrazioni al pubblico; una parte sarà invece dedicata alle biciclette elettriche con intrattenimento e acrobazie tenute da biker professionisti. Non mancherà una sezione riservata al mercatino dell'usato vintage, dove gli appassionati e i collezionisti potranno trovare dei veri e propri cimeli in ambito musicale, informatico e radioamatoriale, come lettori musicali, radio, macchine fotografiche d’epoca ricondizionate, pezzi di ricambio e oggetti da collezione. Una parte sarà interamente dedicata alla musica, con possibilità di provare ed acquistare chitarre elettriche e strumenti musicali elettronici.



Tra gli espositori presenti, ci saranno stand di informatica nuova e usata, computer, smartphone, tablet, notebook, ma anche stampanti, scanner, software e videogame; accessoristica tra cui cover, cavi elettrici, caricabatterie wireless, pen drive; attrezzatura fotografica e video, con relativa oggettistica. E ancora, gadget tecnologici per la casa e per famiglie, dispositivi di sicurezza per videosorveglianza. Due espositori tratteranno droni e le relative novità del settore.



Proprio al mondo dei droni sarà dedicata gran parte della manifestazione, con uno spazio ad hoc per experience, test aperti al pubblico e vere e proprie sfide tra piloti, in collaborazione con Model Drome e Drone Genova. Durante i due giorni, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni e provare in prima persona Droni FPV (First Person View), un sistema di pilotaggio remoto all’interno del quale il pilota vede cosa succede, come se fosse realmente all’interno del velivolo. Non mancheranno gare di Drone Racing, in cui i piloti si sfideranno facendo volare i propri droni e sorvolando gli ostacoli, e di Drone Kombatt, con battaglie con fucilieri vs drone e droni che abbattono obiettivi come tralicci e centrali nucleari. Piloti professionisti saranno a disposizione per insegnare al pubblico le tecniche base per pilotare i droni e divertirsi in completa sicurezza.



Infine, una parte dell’area sarà dedicata alla mobilità sostenibile, in particolar modo alle biciclette elettriche, con intrattenimento e acrobazie a cura di biker professionisti. Ospite delle due giornate sarà Diego Donadoni, in arte Donadonibus, biker genovese classe 1984 specializzato nel Bike Trial, con oltre 15 anni di esperienza nel mondo della Mountain Bike e nelle discipline di Downhill, Dirt Jump e Slopestyle; dalle piazze di tutta Italia, porterà le sue esibizioni e acrobazie mozzafiato all’interno dell’arena del Gizmark. Non mancheranno test aperti al pubblico e prove di biciclette elettriche, bici da trial e monopattini elettrici.



La manifestazione è aperta il sabato dalle 9 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 18.