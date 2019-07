`Goa Boa Festival`, all´Area del Mare c´è Edoardo D´Erme

Genova - Il palco più scenografico dell’estate genovese apre finalmente i cancelli venerdì 05 luglio e lo fa con un artista da sold out. Edoardo D’Erme – alias Calcutta – negli ultimi mesi ha spopolato nelle classifiche musicali italiane e ha collezionato concerti da tutto esaurito come quello all’Arena Di Verona con oltre 12mila spettatori.



Una voce molto particolare quella di Calcutta e un cantautorato originale e molto personale, fatto di emozioni, amore e stati d’animo, senza risultare mai eccessivo o scontato. Con il suo linguaggio sempre in bilico tra l’assurdo e il geniale, venerdì Calcutta arriva a Genova con i brani dell’album Evergreen tra i quali anche il tormentone “Paracetamolo”, ma anche canzoni di qualche anno fa come “Cosa mi manchi a fare”, “Pesto”, Frosinone” e “Oroscopo”.

Richiestissimo come autore e amante dei live, il concerto si preannuncia come uno dei più caldi e divertenti dell’estate.

Ad aprire la serata Mecna, una delle voci più importanti della scena rap italiana con il suo quarto album “Blue Karaoke” e il cantautore polistrumentista Giovanni Truppi.



Goa Boa Festival ritorna con altre date di grande musica martedì 9 luglio con il cantautore romano Gazzelle, preceduto dal giovanissimo Fulminacci, gli amatissimi Eugenio in Via di Gioia e il giovane talento ligure SEM.



A partire poi dal 17 luglio quattro serate sempre in compagnia di Goa Boa Festival – passando in mezzo per il nuovo progetto Goazilla con Steve Hacket (14 luglio) e Ian Anderson dei Jethro Tull (16 luglio) - con Fast Animals And Slow Kids (17 Luglio), Carl Brave e Ghemon (18 Luglio) Max Gazzè (19 Luglio), Salmo (20 Luglio) e Izi (21 luglio).