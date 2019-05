`Happy endinG` al Sipario Strappato

Genova - Sabato 25 maggio alle ore 21 presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) andrà in scena "Happy endinG", da un'idea di Daniela Domenici. Sul palco Emanuela Rolla, che cura anche testo e regia, con le scene di Luca Maschi.



Un giorno come un altro ma in questo giorno Rossella, bella e curata nella sua figura femminile, sta finendo di preparare gli ultimi dettagli per la cena romantica con un Lui.



Sarà proprio questa quotidiana attesa del grande Amore, il fattore scatenante di momenti romantici rocamboleschi ironici altre volte tormentati a far rivelare ciò che è veramente. Ma intanto Rossella sa aspettare, come in strada, il prossimo cliente.



L'ingresso costa 12 euro, ridotto 10 euro