`Hommage à Paganini`, sabato a Palazzo Ducale

Genova - Torna il tradizionale appuntamento con il Carnevale ottocentesco della Compagnia Italiana Teatro e Danza a Genova di Livia Ghizzoni.



Dopo aver festeggiato nel 2018 a Palazzo della Meridiana, quest’anno la Compagnia dedica un Grand Bal Masqué a Niccolò Paganini e lo fa celebrando il Grande Genovese nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a pochi metri dalla straordinaria mostra ‘Paganini Rockstar‘.



Sarà una serata speciale visto che l’evento è in onore alla Gigi Ghirotti Onlus: con i danzatori in abiti ottocenteschi, le piccole ballerine della maestra Ekaterina Desnitskaia di Marcelline Studio danza, della scuola di danza Valentina Camera di Nervi e alcune ballerine professioniste ma anche i mimi preparati dal ballerino e coreografo Roberto Orlacchio.



Ci saranno anche mangiafuoco, trampolieri e giocolieri per ricostruire il carnevale che si festeggiava nelle corti europee ai tempi di Paganini e a metà Ottocento in una festa totale dove la musica del Grande Genovese sarà per buona parte protagonista. Tra gli ospiti d’eccezione, oltre a Stile 800 che arriva dalle Marche e i danzatori dalla Lombardia, dal Lazio e dalla Campania, il professor Roberto Iovino, presidente dell’Associazione ‘Amici di Paganini’ che durante la serata manterrà ben saldo il fil rouge paganiniano raccontando tra una danza e l’altra la figura del musicista che ha rivoluzionato l’arte del violino, svelando aneddoti segreti e spiegando la magia che Paganini riusciva a sprigionare quando suonava il suo straordinario Guarneri del Gesù, violino che è possibile ammirare proprio all’interno della mostra ‘Paganini Rockstar.



Per consentire a tutti di visitare la mostra dedicata al grande virtuoso, Palazzo Ducale offrirà ai partecipanti il biglietto d’ingresso.