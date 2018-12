`I Cattivini`, in scena al Teatro della Tosse

Genova - Domenica 9 dicembre, ore 16.00 al Teatro della Tosse per la stagione dedicata alle Famiglie arrivano I Cattivini e alle 15.00 con il biglietto dello spettacolo si potrà partecipare al laboratorio Un mondo a colori a cura di Tagesmutter Arcobaleno.



Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti. Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle forti che un po' spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare! Anche gli adulti riconosceranno sé stessi, le proprie comiche nevrosi, i propri tic e rideranno anche loro. Anzi, rideremo tutti insieme. E canteremo. E se proprio ci verrà voglia, balleremo ?no all'ultimo giro di musica. Per ricordarci che siamo qui per celebrare la vita giocando, e non c'é regola che tenga. Buon divertimento







L'allestimento scenico é un vero e proprio palco da concerto in miniatura: effetti luce, macchina del fumo, quadri dipinti a mano. Gli strumenti musicali - chitarra, pianoforte, batteria, sax, tromba - sono anch'essi in miniatura: sono piccini piccini, ma fanno una musica grande grande.



I dipinti rappresentano il risultato di uno studio tra colori, immagini ed emozioni; colori ed emozioni in cui i bambini si riconosceranno perfettamente. Ogni quadro é una storia, una suggestione, un momento leggero ed importante di vita infantile.