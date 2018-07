`I Fantasmi della Lanterna e del Mare`, sabato dalle 21 alle 23

Genova - Sabato 14 Luglio dalle 21,00 alle 23,00 "I Fantasmi della Lanterna e del Mare" a cura di Luci Sul Forte alla Lanterna di Genova. Prenotazione obbligatoria. La quota di partecipazione è di 12,00 Euro, ridotto 10,00. Bambini fino a 8 anni gratis.



«Dopo il Successo dei "Fantasmi della Torre di Palazzo Ducale " una nuova Torre, quella della Lanterna simbolo di Genova ci racconterà storie intriganti e misteriose. Storie di spiriti erranti che solcano i mari o di avvenenti Streghe che imperterrite cercano di sedurre ingenui marinai. Per non parlare del conflitto tra i Guelfi rifugiati nel faro e assediati dai Ghibellini che non gli diedero requiem alcuno. O del costruttore della Lanterna che baratta la sua anima con il diavolo per garantire alla costruzione stabilità eterna. Conosceremo i segreti dei Fuochi di Sant'Elmo considerati dai marinai apportatori di sfortuna per alcuni o di buona sorte per altri. Parleremo di misteri del mare dal Brigantino "Mary Celeste" partito da New York e il quale equipaggio non giunse mai a Genova, o del Piroscafo Sirio colato a picco nei pressi di Cartagena».



«Dalla bocca dei protagonisti, verremo a conoscenza degli incantesimi segreti, pronunciati dai marinai per salvare le imbarcazioni dalle tremende tempesta. Oppure conosceremo il segreto per ritrovare il corallo, che fece della cittadina di Cervo il paese delle Cento Vedove. Inoltre si potranno conoscere i dettagli della storia di Pacciugo e Pacciuga, le cui effige sono custodite presso il Santuario della Madonna di Coronata. E ancora si potranno ascoltare le liriche dei cantastorie del tempo che fu».