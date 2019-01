`I Tre Porcellini` sbarcano per la Befana al Teatro della Tosse

Genova - Il 6 gennaio riprende La Tosse in Famiglia con lo spettacolo "I tre porcellini" della Compagnia Erbamatta, in scena alle ore 16.00



Prima dello spettacolo nel foyer arriverà la Befana, anzi le Befane per consegnare dolci a tutti i bambini presenti. Per rendere vivo e credibile il mondo dei maiali e le loro fantastiche case, in questo spettacolo è stata creata una scenografia a dimensione di bambino, che si ispira ai libri POP-UP. La scena è in continua trasformazione grazie a costruzioni scenografiche di base triangolare, che si sviluppano e si trasformano nel girare su se stessi. Le case, gli alberi e il porcile cambiano forma sotto gli occhi del pubblico accompagnati da originali e divertenti canzoni.



La scuola è finita e finalmente i tre porcellini amici si godono le meritate vacanze estive in campagna lontani dai libri scolastici. I tre amici sono “LALLO” un porcellino che suona la chitarra e canta canzoni di protesta. “GIGGI ” cinghiale da discoteca divoratore di patatine fritte con ketchup e maionese. Infine c’è “IL TITTI”, maiale dal cervello fino: organizzato e tecnologico amante dei calcoli al computer, del cellulare. Ahimè la lieta vacanza è interrotta da una terribile notizia apparsa sulla prima pagina della “GAZZETTA DEL PORCILE”: Il famoso lupo della steppa “STANISLAO STANISLASKY” è fuggito dallo zoo e cerca qualcosa da mettere sotto i denti. Si deve subito correre al riparo ed i tre amici si avviano a costruire dei rifugi per potersi difendere da possibili attacchi. Sarà meglio usare la paglia, il legno o i mattoni?