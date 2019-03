`I Trilli`, una storia genovese al Teatro Sipario Strappato di Arenzano

Genova - “I Trilli: una storia genovese” sabato 16 marzo andrà in scena al Teatro Sipario Strappato di Arenzano, a casa del regista dello spettacolo Lazzaro Calcagno.



E’ proprio tra le mura del teatro Sipario Strappato che Vladi dei Trilli e Lazzaro Calcagno hanno dato vita a questa “Storia genovese” una storia che appartiene a tutti noi e che finalmente verrà proposta proprio nel luogo dove è stata scritta a quattro mani.



Vladi, figlio di Giuseppe Zullo in arte Pippo, porta sul palco i suoi ricordi e le sue emozioni di figlio, partendo da un fatto che ha segnato indelebilmente la sua storia e quella della sua famiglia, l’affondamento del Club-Ristorante “Il Peschereccio di Pippo dei Trilli”, avvenuto qualche mese dopo la sua prematura scomparsa.



Aneddoti sulla nascita dello storico duo, il rapporto tra un padre e un figlio, ricordi trascinati per sempre in fondo al mare ma che restano nel cuore di chi ama, sfidando ogni legge spazio/temporale, spaccati di una Genova che sembra non esistere più, profumi assopiti ma che riaffiorano da un caruggio.