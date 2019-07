`Il Bestiario di Leonardo da Vinci`, mercoledì sera al Chiostro del Museo Diocesano

Genova - La stagione musicale La Voce e il Tempo diretta da Vera Marenco e Paola Cialdella dedica da sempre un'attenzione profonda al legame tra musica e arte. Ma quest'anno il focus sulla relazione tra suono e segno acquista un'importanza particolare. La IV edizione si apre infatti mercoledì 10 luglio (ore 20, Chiostro del Museo Diocesano) con un omaggio a Leonardo da Vinci, nell'anno del cinquecentenario. Bestiarium – Musica per il Bestiario di Leonardo è il concerto inaugurale proposto da un ensemble di riferimento per l'interpretazione del repertorio antico: La Reverdie.



Il nome del gruppo, ispirato al genere poetico romanzo, celebra il rinnovamento primaverile e rivela la principale caratteristica di un gruppo che nel corso degli anni continua a stupire e coinvolgere pubblico e critica per la sua capacità di approccio sempre nuovo al patrimonio musicale del Medioevo europeo e del primo Rinascimento. Nel loro concerto, le descrizioni di creature reali e fantastiche contenute nel Codice H (1494), ispirate alla tradizione dei bestiari medievali, trovano corrispettivo in un ricco repertorio musicale tardo trecentesco in cui gli animali incarnano virtù e debolezze umane. Il Bestiario è diviso in capitoletti introdotti da un titolo che talvolta si riferisce all'animale di cui tratta, talvolta a una virtù o a un vizio che l'animale descritto incarna per indole e carattere.