`Il mio primo Chisciotte` al Teatro San Giovanni Battista

Genova - Dopo il successo che ha registrato il sold out a gennaio al Teatro della Tosse di Genova con “La gabbianella e il gatto”, Federica Sassaroli, attrice, regista, autrice e speaker genovese, sarà in scena martedì 12 marzo alle ore 10.30 al Teatro S. Giovanni Battista di Genova con lo spettacolo in lingua spagnola dedicato alle scuole medie e superiori “Il mio primo Chisciotte”, ispirato al racconto di Miguel de Cervantes.



“Il mio primo Chisciotte. Il cavaliere contro i mulini a vento ” vuole accompagnare il giovane pubblico alla scoperta di un capolavoro della letteratura internazionale. Don Chisciotte è un personaggio che decide di lanciarsi in un viaggio che cambierà lui stesso e il mondo che lo circonda, è un uomo che si permette di allargare i propri confini fisici e mentali. Come Don Chisciotte, i giovani sono alla ricerca della loro identità, del loro cammino, dei sogni che li aiuteranno a definire i loro progetti di vita. Don Chisciotte è una eccellente opportunità per promuovere sogni e progetti, per poter inventare il futuro, per creare utopie.



L’esperienza del teatro in lingua ha come obiettivo quello di farsi promotore di motivazione verso l’apprendimento delle lingue straniere e di tolleranza e apertura verso gli altri. Gli spettacoli di Federica sono sempre caratterizzati da momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.