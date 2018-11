`Il museo che non c´è`, all´Accademia della Ligustica

Genova - Sabato dieci novembre dalle 16.00 alle 18.00, al Museo dell'Accademia Ligustica si terrà il primo incontro dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni.



Il Museo che non c'è! è il nuovo ciclo di eventi pensato per offrire ai più piccoli gli strumenti principali per capire le opere d'arte e interpretarle divertendosi.



Nel primo appuntamento dal titolo Curatori per un giorno, Ilaria, storica dell'arte, Galia, grafica per l'infanzia, e Valeria, laureata in architettura, tutte con esperienza in campo didattico, accompagneranno i bambini nella costruzione di un dinamico percorso museale ideato dai bambini per i bambini.



Ingresso riservato esclusivamente ai minori di 11 anni e prenotazione obbligatoria. La donazione minima per il singolo incontro, devoluta per le attività di valorizzazione del Museo, è di 10€ (15€ il pacchetto dei due eventi).



Per info e prenotazioni: info@amiciaccademia.com.