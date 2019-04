`Il Natale di Harry`, dal 9 al 14 aprile al Teatro della Tosse

Genova - Il Natale di Harry di Steven Berkoff è la nuova produzione del Teatro della Tosse, in scena in Prima Nazionale a Genova alla Tosse dal 9 al 14 aprile.



La regia dello spettacolo è di Elisabetta Carosio, che dirige Enrico Campanati nel ruolo di Harry.



Lo spettacolo racconta come il protagonista trascorre i 5 giorni che precedono la festività del Natale. Chiuso dentro casa Harry in solitudine fa i conti con la sua esistenza in un alternanza di emozioni contrastanti.



Elisabetta Carosio, riferendosi nel suo allestimento a un periodo storico che precede l’avvento di Internet colloca la vicenda in uno spazio astratto, che rispecchia la proiezione della realtà del protagonista, e stimola una riflessione sui rapporti interpersonali dell’oggi.