`Il Penitente`, da martedì 12 a domenica 17 marzo alla Corte

Genova - IL PENITENTE di David Mamet, in scena al Teatro della Corte da martedì 12 a domenica 17 marzo con la regia di Luca Barbareschi, che ne è anche protagonista insieme a Lunetta Savino (nel cast anche Massimo Reale e Duccio Camerini), racconta un dilemma morale e la conseguente gogna mediatica che uno psichiatra si trova costretto ad affrontare nel momento in cui rifiuta di testimoniare a favore di un paziente accusato di avere compiuto una strage.



La pièce scritta dal drammaturgo americano, già Premio Pulitzer per Glengarry Glen Ross, descrive una società alterata nei propri equilibri al punto che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto. Lo psichiatra diviene “il penitente” nel momento in cui la stampa lo “sbatte in prima pagina”, cavalcando un sospetto di omofobia. La sua figura pubblica e professionale viene demolita e inevitabilmente anche la sua vita va in pezzi. Mentre la riprovazione dell’opinione pubblica, alla ricerca costante di un nuovo colpevole su cui fare ricadere una giustizia sommaria, gli si rovescia contro violentemente, l’uomo si trova a doversi difendere sia in tribunale che a casa, poiché davanti a tale uragano anche il suo matrimonio va in crisi. Costruito in otto atti di confronto con la moglie, la pubblica accusa e il proprio avvocato, fino al colpo di scena finale, lo spettacolo accende i riflettori su temi come l’influenza della stampa, la strumentalizzazione delle leggi, l’inutilità della psichiatria.



«‘Il penitente’ è la vittima dell’inquisizione operata dai media» spiega Luca Barbareschi, che ha curato anche la traduzione del testo e che già in passato ha frequentato il teatro di David Mamet. «A cosa può servire rivendicare la ragione se ciò significa isolarsi, uscire dal coro ed essere puniti per questo? In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità è in genere l’eroe della vicenda, è l’uomo buono. Ma qui uomo buono è definizione ironica, sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità. Tutto è sottosopra sembra dire Mamet, e l’assenza di etica governa un mondo capovolto».