`Il puro e l´impuro. La vita mista`, il 13 e il 14 ottobre al Ducale

Genova - "Il puro e l'impuro. La Vita mista, a cura di Ernesto Franco, è l’ appuntamento annuale, ormai il terzo, frutto della collaborazione tra Palazzo Ducale e Giulio Einaudi Editore. Da sabato 13 a domenica 14 ottobre, si terranno 5 incontri con alcuni personaggi di primo piano della cultura italiana.



“In un tempo incerto, nel caos delle voci, nei momenti di passaggio, nel vuoto dei volti spesso capita agli orfani di aver bisogno di certezze, se non altro per scacciare la paura. Capita ai singoli come capita alle città. E allora si reclamano parole e idee chiare e forti e semplici, dimenticando che spesso la vita si annida in quelle complesse, sfumate, ricche, dove più di tutto si ritrova ciò che ci accomuna, e cioè l’umano, così fragile, così gettato nel mondo, così intrinsecamente fatto di puro e impuro, come recita il titolo di uno dei più bei libri di Vladimir Jankélévitch da cui prendiamo spunto… Su questo tema e sulle sue mille sfumature abbiamo deciso di concentrare lo sguardo di un costituzionalista, uno psicanalista, due narratori, un filosofo della politica e un classicista, tutte figure di primo piano della cultura italiana, ma soprattutto scrittori in grado di adottare punti di vista che superano e ampliano i confini dei singoli mestieri e delle singole competenze. Sì, perché quella che viviamo non è un’immagine ideale, ma, appunto, una vita mista.”( Ernesto Franco)