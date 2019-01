`Il sogno di Frida`, domenica al Teatro della Tosse

Genova - Domenica 20 gennaio, ore 16.00 per la rassegna La Tosse in Famiglia in scena IL SOGNO DI FRIDA spettacolo con Francesca Giacardi Maria Giachetta testo e regia: Annapaola Bardeloni.



Alle ore 15.00 nel foyer della Tosse laboratorio gratuito con il biglietto dello spettacolo, a cura di Yummi Cake Shop che insegnerà ai bambini come realizzare biscotti per Frida!



Raccontare Frida ai bambini può non essere semplice, ma sicuramente è necessario. Frida è figlia del Messico dove le piogge fanno nascere fiori bellissimi. E lei è uno di quelli. ".... che importa avere gambe se si hanno ali per volare?"



Perché raccontare Frida Kahlo ai bambini con uno spettacolo teatrale? Frida è ispida, è sofferente e insofferente, è tutto il contrario delle principesse, delle fatine, delle bambine "belle e buone". Allora perché? Perché scegliere di raccontare proprio lei? Perché nessuno come lei ha rappresentato e rappresenta il potere salvifico dell'arte; senza sconti, senza coperture, senza mezzucci. Con il coraggio della sfida e l'anima vivace della Rivoluzione. Raccontare Frida è raccontare il suo modo "ingegnoso" di affrontare la disabilità. Raccontare Frida è parlare ai bambini della sofferenza (e anche della morte) con la leggerezza dei colori e con le immagini dei sogni che aiutano ad affrontare la realtà.