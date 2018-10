`Il traguardo` il nuovo singolo del cantautore genovese Gianluca Corrao

Genova - Dopo l'album "Parte di me", uscito nel 2017, ecco dal 26 Ottobre nelle radio italiane "Il Traguardo", il singolo, già disponibile nei principali digital store, che segna il ritorno dell' artista genovese Gianluca Corrao. Questa volta la produzione è stata affidata a Francesco Ciccotti, noto producer che ricordiamo anche come autore per Francesco Guasti al Festival di Sanremo.



"Il traguardo" parla di tutte le volte in cui ci prefissiamo un obiettivo, dimenticandoci di quanto, l'unica cosa importante sia correre tenendo la mano delle persone che amiamo. Parla di famiglia, di speranza, di sincerità.



"Al termine di ogni strada esiste un traguardo ma ognuno è libero di scegliere il proprio".



Molto attivo sui social, Gianluca Corrao vanta anche migliaia di visualizzazioni in tutti i suoi videoclip, questo a confermare il grande seguito del cantante ligure.



