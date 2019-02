`Il virtuosismo di Paganini e Liszt`, lunedì a Palazzo Ducale

Genova - Dopo il grande successo del concerto inaugurale che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone affollare la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, lunedì 18 febbraio si svolgerà il secondo concerto del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF). L’appuntamento è sempre a Palazzo Ducale (ore 21) con “Il Virtuosismo di Paganini e Liszt”, due personaggi speculari e al tempo stesso molto simili: sensibili al fascino del pubblico che volevano conquistare con prodezze tecniche fuori dal comune e impressionare con composizioni pressoché “ineseguibili”; questo li rese già molto popolari in vita e protagonisti di aneddoti e leggende attorno al loro privato entrati a far parte dell’immaginario collettivo.



Protagonisti del concerto due musicisti giovanissimi: il violinista americano, Kevin Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Concorso Violinistico Internazionale dedicato a Niccolò Paganini; e il pianista ungherese Marton Kiss, dotato di un’eccellente abilità tecnica, virtuosismo e grande sensibilità. I due artisti propongono un programma raffinato e ricercato che prevede la Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003 di Bach (I. Grave, II. Fuga); di Paganini: il Capriccio a violino solo “Nel cor più non mi sento” (M.S. 44), Capriccio No. 24 in La minore, Op. 1 (M.S. 25) e “I Palpiti”, Op. 13 (M.S. 77) ; di Liszt – Paganini “La Campanella” e di Liszt Sposalizio; Venezia e Napoli; Rapsodia n. 12 e n.13.



Il concerto arricchisce ancor di più l’offerta della città di Genova per il lungo weekend dedicato al grande virtuoso genovese protagonista anche della mostra Paganini Rockstar a Palazzo Ducale (in corso fino al 10 marzo 2019), che accosta la figura di Paganini a quella di Jimi Hendrix, per raccontarne lo straordinario percorso che ha riscritto la storia della musica internazionale.