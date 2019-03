`In nome del padre`, dal 27 al 31 marzo al Duse

Genova - Mario Perrotta indaga l’evoluzione della figura del padre nella nostra società con il suo nuovo spettacolo "In nome del padre", che sarà in scena al Teatro Duse da mercoledì 27 a domenica 31 marzo nell’ambito della stagione 2018/19 del Teatro Nazionale di Genova.



Scritto con la consulenza dello psicanalista Massimo Recalcati, noto al grande pubblico per i suoi saggi ma anche per la partecipazione a trasmissioni televisive (attualmente conduce Lessico amoroso su Rai 3 il lunedì in seconda serata), In nome del padre è nato sulla base di una spinta emotiva. «Con lo spettacolo Odissea avevo chiuso i conti con l’essere figlio, ma da quattro anni sono padre, una parola che riempie il mio quotidiano di nuove sfide» ha dichiarato Mario Perrotta. «Ho avvertito l’esigenza di ragionarci a fondo con gli unici strumenti che riconosco miei - la ricerca drammaturgica, la messa in scena, l’interpretazione - per inchiodare al muro i padri sbagliati che potrei essere, che vorrei evitare di essere, usando tutta l’ironia e il sarcasmo possibili per esorcizzare queste mie paure».



Animato dal desiderio di avere un valido supporto scientifico, l’attore e drammaturgo ha coinvolto Massimo Recalcati, che l’ha affiancato nella scrittura dello spettacolo, nel frattempo delineatosi come primo capitolo di una trilogia dedicata anche alle figure delle madri e dei figli, per esplorare i cambiamenti nelle famiglie millennial e quanto di universale e eterno resta ancora.