`L´impero inglese e il rum`, serata di degustazione con il `distillato principe dei Caraibi`

Genova - Martedì 13 novembre a Genova si terrà l’evento “L’impero inglese e il rum”: Marco Graziano, fondatore de levidelrum e giudice degustatore internazionale, riproporrà una serata di degustazione con il distillato principe dei Caraibi, andando nello specifico a conoscere nel dettaglio lo stile “inglese” di produrre il rum in quella che possiamo tranquillamente catalogare come MASTERCLASS.



Un viaggio attraverso la Jamaica, Saint Lucia, Barbados, Guyana Britannica e Trinidad e Tobago terra del mito di “Caroni” alla scoperta di come si produce il rum tradizionale di questi territori secondo la tipicità delle lunghe fermentazioni jamaicane e il sapiente uso delle colonne di distillazione continue e discontinue (Coffey & Pot Still) di Barbados e Guyana. Il tutto avvolto dal mito degli ammiragli della marina di sua maestà che hanno influito non poco nel corso storico di questo distillato. Come sempre in degustazione rum invecchiati e non!.