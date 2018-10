“L’ultimo segreto di Houdini”, spettacolo al Teatro Garage

Genova - Dopo il successo dello spettacolo La notte di S Wolfango, anche quest’anno Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano propongono alla Sala Diana del Teatro Garage una magica celebrazione teatrale della festa più misteriosa dell’anno: uno spettacolo interattivo per la sera di Halloween. Il 31 ottobre doppia replica de L’ultimo segreto di Houdini



Questa volta al centro della storia è il misterioso personaggio realmente esistito Harry Houdini, il re degli illusionisti, divenuto leggenda. La storia comincia quando, in una notte tenebrosa, uno strano ladro s’introduce in casa di una strega… Cosa viene a cercare in quella casa? Che segreto nasconde quella strega? E quando la strega lo coglierà di sorpresa cosa accadrà? Uno spettacolo che si ispira alla vera storia del grande mago Houdini.



Si tratta di un meraviglioso viaggio attraverso l’arte e la storia dell’illusionismo; giochi di prestigio vengono eseguiti in scena e i bambini sono chiamati a partecipare sul palco in uno spettacolo di giochi di magia e divertimento, per scoprire, in compagnia di Houdini, che il segreto non è mai nel trucco.



Età consigliata dai 5 anni/Spettacolo per tutta la famiglia

Prezzo unico € 7,00