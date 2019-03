`La Ballata della Genesi`, concerto a Palazzo Reale

Genova - Domani alle ore 17.00, nel Salone da Ballo di Palazzo Reale si terrà il concerto La Ballata della Genesi (poesia di Roberto Piumini e musica di Andrea Basevi), una iniziativa curata dal Segretariato regionale del MiBAC per la Liguria, organizzata nell’ambito dell’iniziativa "Aspettando la Festa della Musica" promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali. Protagonisti I Giovani Cantori dell’Accademia Vocale di Genova che, sotto la direzione di Roberta Paraninfo e accompagnati dal pianista Giovanni Magnozzi e dalla voce recitante di Patrizia Ercole, presentano in questa Cantata alcuni episodi del libro della Genesi in una versione nuova e originale, fondata sull’interazione tra codici e livelli espressivi diversi. Alla musica e alla parola si unisce infatti la forza delle immagini, con la proiezione su grande schermo di una sequenza di opere tratte dalla storia dell’arte: affreschi, dipinti, mosaici e incisioni a stampa, realizzati nel corso dei secoli da artisti italiani e stranieri, diventano parte integrante della composizione musicale, suddivisa in sezioni dedicate a Creazione, Eden, Abele e Caino, Diluvio.



La partecipazione al concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.