`La Corriera`, martedì ai Giardini Luzzati

Genova - La rassegna d'incontri "Charlas" - organizzata da Giardini Luzzati – Spazio Comune - ha come scopo fornire strumenti "per capire un po' di più questo pazzo mondo". Martedì 16 aprile alle ore 18 presso i Giardini Luzzati, l'Associazione San Marcellino presenta il videoclip "La Corriera", prodotto e realizzato dai propri laboratori artistici. Oltre alla visione del video in presenza del regista Alessandro Davi, sarà presentata una mostra fotografica del back stage e le interviste ai protagonisti. Sarà un'occasione d'incontro e conoscenza delle attività dell'associazione con le persone senza dimora.



I laboratori artistici sono uno degli strumenti dell'Associazione San Marcellino per proporre spazi di condivisione, relazione e cura di sé. Attraverso l'arte si offrono occasioni di esprimere sé stessi, riappropriarsi della propria identità, confrontarsi con gli altri. L'idea di un videoclip musicale è nata in modo semplice: questo, infatti, consente di raccontare una storia in pochi minuti, senza bisogno di dialoghi perché la narrazione avviene per immagini/musica/testo del brano. La struttura narrativa onirica vuol rendere lo spaesamento che noi tutti proviamo in alcuni momenti della nostra vita quando il mondo che ci circonda non corrisponde più alle nostre aspettative. Abbiamo l'impressione di aver perso la corriera e che tutto ci sfugga di mano.



Ne "La Corriera" emerge lo stile dell'Associazione, vissuto appieno dai laboratori creativo-artistici. Questo stile ha a che fare con il rispetto per l'essere umano e la sua dignità e ha a che vedere con un certo modo di affrontare il dolore e la sofferenza attraverso la vicinanza, il rispetto, la condivisione di un percorso. L'essere in una situazione di difficoltà, saperci stare, affrontarla con coraggio, è il vero messaggio del videoclip e del percorso fatto insieme alle persone che hanno partecipato alla realizzazione del video. Un lavoro condiviso fatto di momenti esilaranti, aspetti difficili, tragici o comici. Proprio come l'imprevedibilità della vita, che ci mette a confronto con la nostra volontà ma anche con circostanze non dipendenti da noi, le quali ci richiedono il coraggio di saperle attraversare. Questo porta alla trasformazione ben sottolineata dalla scena finale, in cui i volti sono illuminati da una luce quasi irreale, forse ad indicare che ogni situazione nella vita è transitoria ma, se vissuta con dignità, nobilita l'essere umano.