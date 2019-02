`La mia amica Nuvola Olga`, sabato alla Sala Mercato

Genova - «E se la nostra amica immaginaria fosse una nuvoletta che ci porta alla scoperta delle meraviglie della natura?»: è questa l’idea su cui si basa lo spettacolo La mia amica Nuvola Olga, dedicato a uno dei primi personaggi creati da Nicoletta Costa, autrice e illustratrice per ragazzi tra le più amate in Italia. Diretto da Giorgio Scaramuzzino e interpretato da Gabriella Picciau, lo spettacolo è in programma questo sabato 23 febbraio alle ore 16 nella Sala Mercato, nell’ambito della rassegna di teatro ragazzi del Teatro Nazionale di Genova.



Allegra e spensierata, Olga gioca con la luna e con il sole, danza con il vento, si lancia sull’arcobaleno come su un grande scivolo. Ma la sua caratteristica principale è di essere una nuvoletta a cui scappa spesso… la pioggia!! Naturalmente la fa dove capita, creando ogni volta situazioni buffe e divertenti. A fare compagnia ad Olga c’è l’uccellino Ugo, e poi c’è Lucia, una bambina che l’ha adottata e la considera la sua amica del cuore. Ogni sera, di nascosto dalla mamma, Lucia e il suo gatto Pelliccia aspettano Olga per vivere insieme avventure incredibili (e dal cuore ecologista). Accompagnata dalle musiche originali di Paolo Silvestri, Gabriella Picciau, dà vita contemporaneamente a tutti i personaggi con l’ausilio di teneri pupazzi.