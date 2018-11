`La Moda dal 1700 a oggi`, domani al Circolo Unificato dell’Esercito

Genova - Sabato 24 novembre, alle ore 16, al Circolo Unificato dell’Esercito in via San Vincenzo 68 anziché a Palazzo Bianco, si svolgerà la sfilata “La Moda dal 1700 ad oggi”.



L’iniziativa, promossa da Clara Rubbi, presidente della sezione genovese dell’associazione internazionale femminile Lyceum, è a cura dello stilista Francesco Bogetti, che ha collaborato con la Tessilteca di Palazzo Bianco di Genova per il restauro dei tessuti antichi. Saranno presentati capi dal 1730 al 1910. Seguirà la collezione moda ispirata ai primi del ‘900. Lo stilista ha cercato di riprodurre il più fedelmente possibile, con tessuti attuali, gli originali dell'epoca.



Gli abiti saranno indossati da signore che non sono modelle professioniste e non tutte sono giovani, alte e snelle. L'evento sarà presentato dalla vice presidente del Lyceum Elisabetta di Palo. L'ingresso è gratuito.