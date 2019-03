`La Moglie di Chi?`, sabato al Teatro di Cicagna

Genova - Torna al Teatro di Cicagna sabato 23 marzo 2019 ore 21 la Compagnia dell’Albicocca di Genova con una commedia brillante, in perfetto stile farsa del maestro degli equivoci Ray Cooney, La Moglie di Chi? nella versione di Simonetta Guarino.



La commedia originariamente è ambientata a Londra ma l’esuberante e creativa Simonetta Guarino ricolloca trama e personaggi a Roma Capitale, conferendo alla commedia un sapore tutto “italiano”.



La vicenda tratta di due personaggi politici di opposte fazioni: Riccardo Villi, il carismatico Leader di “Stivale Democratico” e Gianna Forgone, sexysegrataria del Leader di “W L’Italia”.

Entrambi sposati, con il gelosissimo Ronnie lei e con la sensuale Pamela lui, i due sono in amanti che, approfittando di un dibattito politico, si incontrano segretamente nella Suite di un lussuoso Hotel di Roma.



Ma il tradimento viene interrotto dal ritrovamento di un cadavere riverso sulla finestra, presumibilmente ucciso un difetto della chiusura “a ghigliottina”. Terrorizzati dall’idea di uno scandalo politico, i due decidono di liberarsi del corpo con l’aiuto di Giorgio Picci, fedelissimo Portaborse di Riccardo: uomo ingenuo, mammone ed incapace di mentire. Ma, il continuo via vai di una sospettosa Direttrice, di un avido ed impiccione Cameriere e di una invadente cameriera, renderà il piano sempre più complicato.



L’improvvisa irruzione di Ronnie alla ricerca della moglie, di Pamela in vena di “sorpresine” e dell’infermiera della madre di Giorgio preoccupata per il suo ritardo, costringerà i protagonisti ad improvvisare una bugia dietro l’altra, trasformando la commedia nella consueta girandola di equivoci tipica di questo genio della risata, grazie al quale il divertimento è sempre assicurato e, il finale, sempre inaspettato.