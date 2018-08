«La Natura e l´Uomo: dialoghi su Verde Clandestino», il 6 settembre al Castello d´Albertis

Genova - Giovedì 6 settembre alle ore 18.00, come evento collaterale della mostra "Witjai il gene verde della razza umana" (prorogata al 21 settembre), al Castello d'Albertis Fabio Balocco scrittore e blogger per 'Il Fatto Quotidiano', e l'artista Gianluca Balocco. I due dialogheranno sui punti chiave del libro 'Verde Clandestino', dove Fabio Balocco ha il ruolo di coautore.



Difendere la foresta pluviale è cosa doverosa e sacrosanta. Ma spesso chi difende questa entità così lontana non si accorge del verde che lo circonda sotto casa. 'Verde Clandestino' è un libro che mira a far comprendere l'importanza della flora urbana, dalle cosiddette 'erbacce' ai boschi in città. Come recita nel suo libro l'autore mette l'accento, attraverso il testo e scatti suggestivi, sull'unicità del patrimonio boschivo-forestale e cittadino, cercando di far comprendere che anche le cose che crediamo superflue o dannose hanno invece un aspetto molto importante per sostenere la vitalità dell'intero ecosistema. Lo scopo dell'opera è quello di spronare il lettore a trasformarsi da passante ad osservatore, con una riflessione profonda sulla relazione fra natura e l'uomo.