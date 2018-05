`La Notte dei Musei`, protagonista la musica

Genova - Giunta alla 14ª edizione torna – nell’ambito della Nuit européenne des Musées – la Notte dei Musei e, nell’anno del Premio Paganini, la musica non può che giocare un ruolo privilegiato tra gli appuntamenti in programma.



Dedicati a Paganini sono diversi appuntamenti quello di Palazzo Rosso con il Duo Cardinale e Magnasco, quello al Museo di Sant’Agostino con Gianluca Campi, virtuoso fisarmonicista, e infine l’esibizione proprio di un finalista del Premio Paganini, Olexandr Pushkarenko, alle Raccolte Frugone di Nervi.



Giovani talenti, inoltre, i quattro sassofonisti proposti dall’Associazione Pasquale Anfossi a Tursi e ancora – imperdibile – il concerto della Camerata Musicale Ligure dedicato a un viaggio musicale nel Novecento in “sintonia” con le giornate nerviesi su Hemingway.



Ancora note a Palazzo Tursi con i Laboratori di Musica Antica a Palazzo e con Il Concento di Luca Franco Ferrari che dedica a tre delle eroine più famose di Purcell il proprio concerto.



Anche in questa edizione i passi di danza degli allievi di Danza Luccoli23 punteggiano la serata e la banda e le chitarre degli allievi del Liceo Musicale Pertini arricchiscono l’offerta musicale con giovani formazioni di studenti.



L’Associazione Interno 19 propone nell’Auditorium di Strada Nuova un assaggio del Festival Comicity (in programma a fine maggio) per chiudere la serata all’insegna del buon umore.



E ancora musica al Chiossone e al Navale di Pegli e nel Museo di Archeologia Ligure con l’immancabile Scuola Conte unita a giochi e laboratori a tema.



L’ultima novità: inaugura l’Etnoparco a Castello D’ Albertis.



Tante – dunque – le proposte per vivere la notte più lunga nelle sale dei Musei Civici genovesi.