“La Reunion dei Reunion: 35 anni di musica e musicisti” al Palco Mare Festival

Genova - Trentacinque anni di musica e successi, storie di artisti e uomini che hanno un'unica mission: coinvolgere ed emozionare il pubblico con il loro raffinato sound e le grandi performance artistiche. Appuntamento d'eccezione lunedì 30 luglio in piazza delle feste al porto antico con la storica band genevose “The Reunion”, nell'ambito di Palco sul Mare Festival.



La Reunion dei Reunion è, infatti, il grande progetto per celebrare 35 anni di musica e successi. La band composta da Franco "Fisher" Sandi (chitarra ritmica e voce), Luciano Ottonello (chitarra solista e voce), Stefano Cavallo (basso e voce), Maurizio Cassinelli (batteria e voce), Luciano Ventriglia (batteria), Luca Dondero (pianoforte e tastiere), darà vita ad uno spettacolo innovativo e ricco di energia, un mix tra Musica Rock e Musica Classica in grado di soddisfare anche i più esigenti.



Un viaggio per raccontare la fantastica storia dei Reunion, prima Beatles Cover Band italiana, un live show dedicato ai Fab Four, dai loro primi successi fino ad arrivare ai veri e propri classici della musica, passando attraverso alcuni tra i brani più significativi della storia del rock 'n roll.



Tanti gli artisti che, insieme alla band sul palco, celebreranno questo importante traguardo per far rivivere tutta l'atmosfera della musica beatlesiana: Alfio Vitanza, Alfredo Vandresi, Andrea Cervetto, Mauro Culotta, Marco Zoccheddu, Marco “John” Morra, Fabio Vernizzi, Giorgio Usai, Marco Dondero, Enrico Bianchi, Aldo Descalzi, Rino Loreto, Massimo Gori, Michele Maisano, Le Farfalle Impazzite, Red Wine, Stefano Guazzo, Matteo Merli, Alberto Pisani, Cristiano Puccini, Ilaria Bruzzone, Michela Cambrea, Alessandra Dalla Barba, Giorgio Agostini, Massimo Arduino e Bob Callero.



In trentacinque anni di carriera, i Reunion hanno portato la storia del rock'n roll in tutto il paese, suonando in locali storici, partecipando a numerose trasmissioni telesive fino ad approdare alla prestigiosa Mersey Beatles Convention di Liverpool.



Un concerto-evento che riunisce prestigiosi e affermati artisti del panorama musicale ligure e nazionale in uno show coinvolgente e ricco di emozioni da vivere al ritmo della musica e del divertimento.